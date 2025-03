Wetter

Regnerisch, im Südwesten trocken, 9 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht überwiegend trocken. Nur im äußersten Süden Regen. Plus 6 bis minus 2 Grad. Tagsüber von Nordwesten bis in die Mitte zeitweise Regen. Sonst trocken, vor allem im Südwesten sonnig. 9 bis 15 Grad.