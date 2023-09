Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, gebietsweise auch Aufheiterungen. 15 bis 21 Grad. Morgen vielfach stark bewölkt und erneut vereinzelt Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. Von der Mitte bis in den Osten auch sonnig. 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Nebelauflösung oft heiter, an den Alpen und in den Mittelgebirgen noch Quellwolken, aber meist trocken. 16 bis 22 Grad, am Alpenrand etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.