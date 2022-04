Gebietsweise fällt heute Schnee. (Armin Weigel/dpa)

Weiter regnerisch, in der Mitte und im Bergland Schnee und Glättegefahr. Im Norden trocken und sonnig. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Auch am Samstag im Norden trocken mit sonnigen Abschnitten. In der Mitte und in Süden Regen oder Schneeregen. 1 bis 8 Grad, im höheren Bergland minus 4 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wolkig mit größeren Auflockerungen in der Mitte. Meist trocken bei 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.