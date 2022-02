Wetter Regnerisch und kälter, 7 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht schauerartige Niederschläge in der Südosthälfte. Von Nordwesten her wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern. Minus 4 bis plus 4 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und von Nordwesten her zahlreiche Schnee-, Regen- oder Graupelschauer, örtlich auch Gewitter. 3 bis 10 Grad.

24.02.2022