Wetter

Regnerisch, zwischendurch aber auch sonnige Abschnitte, 3 bis 11 Grad

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag vom Süden in den Osten verlagernder Regen, oberhalb 800 bis 1.000 Metern Schnee. Dazwischen oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag vom Westen her Schauer. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Morgen, am Mittwoch, wechselnd bis stark bewölkt und Schauer. Im Süden länger trocken mit sonnigen Abschnitten. 6 bis 12 Grad.