Wetter

Regnerisch, zwischendurch sonnige Abschnitte, 4 bis 12 Grad

Das Wetter: Von Süden in den Osten verlagernder Regen, oberhalb 800 bis 1.000 Metern Schnee. Dazwischen oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Am späten Nachmittag vom Westen her Schauer. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und Schauer. Im Süden Auflockerungen. 6 bis 12 Grad.