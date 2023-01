Verteidigung

Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlandes und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Lambrecht habe im ersten Jahr ihrer Amtszeit mehr erreicht als all ihre Vorgänger aus der Union in den vergangenen 16 Jahren zusammen, sagte die saarländische Ministerpräsidentin im Deutschlandfunk. Das Sondervermögen zur Modernisierung der Bundeswehr sei bei Lambrecht in guten Händen. Sie habe viel getan, um effektive Strukturen bei Ausschreibung und Vergabe zu schaffen.

Am Freitag hatte der bayerische Ministerpräsident Söder die sofortige Entlassung Lambrechts gefordert. Die Ministerin sei von vorne bis hinten überfordert. Lambrecht stand im vergangenen Jahr wiederholt in der Kritik. Zuletzt ging es um ein an Silvester aufgenommenes Video, in dem sie unter anderem über den Krieg in der Ukraine und damit verbundene "besondere Eindrücke" sprach, während im Hintergrund Feuerwerk zu hören war.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.