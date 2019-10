Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen den Bahn- und Radverkehr stärken.

Die saarländische Verkehrsministerin Rehlinger, die den Vorsitz bei der Herbsttagung in Frankfurt am Main hatte, verwies auf geplante Investitionen in Milliardenhöhe. Sie betonte, die Bahn sei die Gewinnerin des Klimapakets der Bundesregierung. In einem Antrag forderten die Länder konkret, die Pro-Kopf-Investitionen für den Schienenverkehr mittelfristig auf 150 Euro zu verdoppeln. Rehlinger begrüßte zudem, dass der Bund den Verkehr fahrradfreundlicher gestalten wolle.