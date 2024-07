Parlamentswahl in Frankreich

Rehlinger (SPD): "Erfolg rechter Kräfte ist kein Automatismus"

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sieht in der Parlamentswahl in Frankreich einen Rückschlag für Rechtspopulisten in Europa. Rehlinger sagte im Deutschlandfunk, der Durchmarsch des Rassemblement National sei gestoppt worden.