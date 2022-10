Die reichen Staaten müssten dem globalen Süden mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und die Ressourcen dafür in ihren Haushalten erhöhen, sagte Welthungerhilfe-Programmdirektorin Iseli im Deutschlandfunk. Zudem sei es erforderlich, dass die Industriestaaten das Menschenrecht auf Nahrung in das Zentrum ihrer Politik stellten. Nur so lasse sich das erklärte Ziel erreichen, bis 2030 den Hunger in der Welt zu besiegen.