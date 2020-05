Bei Razzien gegen die sogenannte Reichsbürgerszene in Hessen und Baden-Württemberg haben die Behörden hunderte Messer und Äxte beschlagnahmt.

Auch Pfeil und Bogen, Macheten, Zwillen mit Stahlkugeln, Schusswaffenmunition und eine Armbrust mit Zielfernrohr seien gestern in Wohnungen von insgesamt 34 Beschuldigten gefunden worden, teilten die zuständigen Staatsanwaltschaften mit. So habe allein ein Beschuldigter über 200 Messer mit feststehender Klinge sowie 190 Äxte verfügt. In größeren Mengen wurden zudem Marihuana und Amphetamine beschlagnahmt.



Reichsbürger erkennen den Staat und die deutschen Gesetze nicht an und weigern sich zumeist, Steuern, Sozialabgaben oder Bußgelder zu zahlen.