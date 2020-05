Polizisten durchsuchen seit den Morgenstunden in Baden-Württemberg und Hessen die Wohnungen von 31 sogenannten Reichsbürgern.

Im Fokus stünden 25 Wohnobjekte, teilte das Landeskriminalamt in Stuttgart mit. Bei den Beschuldigten handele es sich um Führungsmitglieder und Angehörige der Reichsbürgerorganisationen «Republik Baden» und «Freier Volksstaat Württemberg» sowie ihrer Dachorganisation «Staatenbund Deutsches Reich».



Die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe werfen ihnen den Angaben zufolge unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vor. Außerdem sollen sie massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden versandt zu haben.



Reichsbürger erkennen den Staat und die deutschen Gesetze nicht an und weigern sich, Steuern, Sozialabgaben oder Bußgeld zu zahlen.