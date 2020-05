In Baden-Württemberg und Hessen sind Staatsanwaltschaft und Polizei mit einer groß angelegten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene vorgegangen.

Wie das Landeskriminalamt in Stuttgart mitteilte, wurden Wohnungen von 31 Verdächtigen durchsucht. Den Beschuldigten werden unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Außerdem sollen sie massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden versandt haben. - Reichsbürger erkennen den Staat und die deutschen Gesetze nicht an und weigern sich, Steuern, Sozialabgaben oder Bußgelder zu zahlen.