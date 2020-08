Die Vizepräsidentin des Bundestags, Roth, hat davor gewarnt, den Rechtsextremismus in Deutschland zu relativieren.

Die Politik habe vollkommen unterschätzt, was für eine krude Mischung an Personen am Wochenende in Berlin gemeinsam gegen die Corona-Auflagen demonstriert habe, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Das seien keine Chaoten gewesen, sondern Neo- und Alt-Nazis, Reichsbürger sowie Antisemiten. Es seien Feinde der parlamentarischen Demokratie. Besonders unerträglich sei gewesen, dass vor dem Bundestagsgebäude schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt worden seien. Gerade für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sei das 75 Jahre nach Ende des Holocausts nicht auszuhalten, erklärte Roth. Bundestagspräsident Schäuble sagte im ARD-Fernsehen, er halte das, was dort passiert sei, für verabscheuungswürdig. Eigentlich müsse der Bundestag für alle sakrosankt sein.



Hunderte Demonstranten hatten am Samstagabend noch während der Kundgebung gegen die Corona-Politik Absperrungen am Reichstagsgebäude überwunden und sich auf der Treppe aufgebaut. Dabei waren auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen zu sehen. Für kommenden Donnerstag wollen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD eine Sondersitzung des Ältestenrats beantragen, um über die Vorgänge zu sprechen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 31.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 19.08.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 27.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 27.08.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 27.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Kinder und das Coronavirus: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung steht (Stand: 22.08.)

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 16.08.)

+ Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.