Die Eskalation der Proteste gegen Corona-Auflagen am vergangenen Wochenende hat für Entsetzen gesorgt. Bundespräsident Steinmeier verurteilte scharf die Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes vorwiegend durch rechte Demonstranten. "Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, das Herz unserer Demokratie - das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich", sagte er. Aber wie ist die Rechtslage in Deutschland? Warum ist das Zeigen von bestimmten Flaggen verboten?

Grundsätzlich gilt: Alle nationalsozialistischen Symbole sind laut deutschem Strafgesetzbuch untersagt. Sie dürfen weder hergestellt noch verkauft oder getragen werden. Dazu gehören das Hakenkreuz in allen Varianten sowie historische Abzeichen von NS-Organisationen, auch wenn diese keine Hakenkreuze enthalten. Das trifft unter anderem auf SS- oder SA-Kennzeichen zu.



Einschlägige NS-Losungen wie "Meine Ehre heißt Treue" (SS), "Blut und Ehre" (Hitlerjugend) oder "Deutschland erwache" (NSDAP) fallen ebenfalls darunter und dürfen nicht gezeigt werden. Gleiches gilt für einzelne S-förmige Runen sowie alle Kennzeichen rechtsextremer Vereinigungen, die im Laufe der Jahrzehnte verboten und aufgelöst wurden. Diese haben zumeist mehr oder weniger deutlich erkennbare Bezüge zu NS-Symbolen.

Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen sind nicht verboten

Erlaubt sind hingegen schwarz-weiß-rote historische Reichsflaggen aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs, die Rechtsextremisten seit langem ersatzweise verwenden. Auch die vom damaligen Militär genutzte Variante in Form der sogenannten Reichskriegsflagge ist grundsätzlich nicht verboten. Diese enthalten unter anderem ein eisernes Kreuz, teilweise auch noch einen Reichsadler.



Neben ihrer antidemokratischen Symbolik eignen sich diese Flaggen auch deshalb so gut für rechtsextreme Propaganda, weil sie dieselben Farben haben wie die verbotene Hakenkreuzfahne. Schwarz-Weiß-Rot diente außerdem während der zwei ersten Jahre der NS-Herrschaft weiterhin auch als offizielle Staatsflagge, bis sie nach 1935 dann ganz durch die Hakenkreuzvarianten ersetzt wurde.

Polizei darf Einsatz von Flaggen verbieten

Aufgrund ihres bekannten Verwendungszwecks in der rechten Szene können derartige Flaggen im Einzelfall ein Einschreiten der Polizei rechtfertigen. Zwar ist ihr öffentliches Zeigen nicht strafbar, kann allerdings in bestimmten Situationen als Ausgangspunkt für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewertet werden. Beamte sind dann laut allgemeinem Polizei- und Ordnungsrecht dazu befugt, sie zu beschlagnahmen.



In rechtsextremen Kreisen gibt es eine Fülle weiterer Fahnen, mit denen Szenezugehörigkeit und ideologische Sympathien ausgedrückt werden, ohne dass dies strafbar wäre. Dazu gehören bisweilen schon die Flaggen von Bundesländern oder historischen Vorläuferregionen, aus denen die heutigen Länder zusammengesetzt sind. Rechtsextreme aus Mecklenburg-Vorpommern nutzen etwa seit langem wahlweise die Flaggen der alten Landesteile Mecklenburg und Vorpommern auf Demos. Daneben stehen außerdem noch bekannte rassistische Symbole wie die geballte Faust der "White-Power-Bewegung" oder einfache schwarze Flaggen.

