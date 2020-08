Nach dem Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Berliner Reichstagsgebäudes wird über Konsequenzen diskutiert. Die Demonstranten hatten gestern nach der Demonstration gegen die Corona-Auflagen eine Absperrung vor dem Reichstag durchbrochen und versucht, in das Gebäude einzudringen.

Bundestagspräsident Schäuble sagte im ARD-Fernsehen, er halte das, was dort passiert sei, für verabscheuungswürdig. Insgesamt sei die Berliner Polizei mit der Sache aber gut fertig geworden.



In der Politik wird darüber diskutiert, ob die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden müssen. Der CSU-Rechtspolitiker Ullrich schlug vor, die Bannmeile am Bundestag bei Bedarf räumlich und zeitlich zu erweitern. Derzeit wird sie nur in Sitzungswochen des Bundestages eingerichtet. Der Grünen-Politiker von Notz sagte, der hohe Symbolcharakter des Reichstagsgebäudes müsse bei den Regelungen zur Bannmeile zukünftig besser berücksichtigt werden.



Angesichts der Ereignisse will die SPD eine Sondersitzung des Ältestenrats im Bundestag beantragen.