Angesichts der Ereignisse gestern vor dem Reichstagsgebäude will die SPD eine Sondersitzung des Ältestenrats im Bundestag beantragen.

Fraktionsgeschäftsführer Schneider kündigte an, morgen die entsprechenden Schritte einzuleiten. Es gehe um Pläne für eine Sicherheitszone rund um das Parlament.



Am Samstag hatten in Berlin am Rande der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen Anhänger der sogenannten "Reichsbürger" sowie Unterstützer rechtsextremer Gruppierungen eine Polizeiabsperrung durchbrochen und versucht, in das Reichstagsgebäude einzudringen. Dies wurde parteiübergreifend verurteilt.