Der in die Krise geratene Autozulieferer Continental will offenbar noch mehr Standorte aufgeben als bisher bekannt.

Die Reifenproduktion in Aachen mit etwa 1.800 Mitarbeitern soll bis Ende 2021 geschlossen werden, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Als Grund nannte der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Hannover eine rückläufige Marktentwicklung bei Pkw-Reifen. Mehrere Gewerkschaften kritisierten die Pläne und kündigten Widerstand an.



Continental hatte erst Anfang des Monats erklärt, den laufenden Sparkurs zu verschärfen und weltweit 30.000 Arbeitsplätze zur Disposition gestellt, davon 13.000 in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.