Perspektivwechsel am Mikrophon – anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von Campus & Karriere werden in diesem Jahr wichtige Themen quasi zu Moderatorinnen und Moderatoren. Mindestens 1x im Monat schlüpfen VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Radiomachers und schaffen so andere Zugänge und Zusammenhänge zu aktuellen Kernthemen.

Frauen arbeiten oft in Teilzeit und nehmen den größten Teil der Elternzeit, während die Väter sich mit zwei Monaten begnügen und selten in Teilzeit gehen. Woran liegt das? Wie könnte ein gemeinschaftliches Modell gelingen? Welche gesellschaftlichen Rollenmuster stehen dem noch im Wege? Wie können auch Unternehmen die Väter fördern? Und, brauchen neue Väter auch neue Mütter?

Gesprächsgäste: