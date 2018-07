Perspektivwechsel am Mikrophon - anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von Campus & Karriere werden in diesem Jahr wichtige Themen quasi zu Moderatorinnen und Moderatoren. Mindestens ein Mal im Monat schlüpfen VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Radiomachers und schaffen so andere Zugänge und Zusammenhänge zu aktuellen Kernthemen.

Wie gestalten wir Inklusion in der Schule? Über diese Frage wird in Deutschland viel diskutiert. Weniger im Fokus steht jedoch der Arbeitsmarkt, wobei es auch hier noch eine Menge zu verbessern gäbe, findet Gilbert Krüger. Vorurteile auf Arbeitgeberseite müssten abgebaut werden, damit Menschen mit Handicap mehr Jobchancen und Wertschätzung bekommen.

Gesprächsgäste:

Andreas Pauls, Inklusionskoordinator im Netzwerk "Arbeit und Inklusion" Mittleres Ruhrgebiet

Petra Strack, Arbeitgeberin "Deine Assistenzwelt" in Bonn

Carl-Wilhelm Rößler, Jurist im Kompetenzzentrum "Selbstbestimmt Leben" in Köln

Als Beitrag:

Welche Probleme haben Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt?

Für behinderte Menschen bleibt es sehr schwer, eine passende Arbeit zu finden. Kai Rüsberg hat im Ruhrgebiet einen Mann getroffen, der durch seine Behinderung seine Arbeitsstelle verloren hat.