Die Krise der christlichen Kirchen geht nach Ansicht des Soziologen und evangelischen Theologen Reimer Gronemeyer mit einer Krise weißer Männer einher.

Die beiden großen Kirchen sollten sich von der Herrschaft - Zitat - "weißer, alter Männer" befreien, sagte Gronemeyer im Deutschlandfunk. Nur dann hätte die Kirche, ob evangelisch oder katholisch, eine Zukunft. Der weiße Mann habe zwar großartige Dinge zustande gebracht, aber im Moment, "eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen mit daran wirkt, diesen Planeten zu einem unbewohnbaren Ort zu machen." Er gehe davon aus, so Gronemeyer, dass in beiden christlichen Kirchen in Zukunft Priesterinnen und Bischöfinnen ganz selbstverständlich würden. Zugleich betonte er: "Die Möglichkeit, dass Frauen denselben Schrott dann machen, wie Männer ihn gemacht haben, die ist natürlich da."

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.