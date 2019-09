Der Leiter des Demokratiezentrums der Uni Marburg, Becker, hat gefordert, sich verstärkt mit den Ursachen zu beschäftigen, die zur Wahl des NPD-Politikers Jagsch zum Ortsvorsteher im hessischen Altenstadt geführt haben. „NPD-Politiker engagieren sich vor Ort in einer Weise, dass viele Menschen sie nicht mehr als NPD-Funktionäre wahrnehmen, sondern als konstruktive Mitglieder des Gemeinderates.

Es sei bedenklich, dass der Ruf nach einer Abwahl des NPD-Politikers sehr laut wurde, ohne sich die Ursachen, die zu seiner Wahl geführt haben, genauer anzuschauen, sagte Becker im Deutschlandfunk. Die Fehler seien bereits vor der Wahl begangen. Es zeige sich ein Mechanismus, mit dem die NPD sehr erfolgreich sei. NPD-Politiker engagierten sich vor Ort in einer Weise, dass viele Menschen sie nicht mehr als NPD-Funktionäre wahrnehmen, sondern als engagierte Vereinsmitglieder und im Fall von Altenstadt als konstruktives Mitglied des Gemeinderates, so Becker. Wir erlebten Normalisierungsprozesse gerade auf kommunaler Ebene, weil sich Menschen aus dem rechtsextremen Lager als Kümmerer gerierten und auch als solche wahrgenommen würden.

Repräsentationslücken der großen Parteien auf dem Land

Becker macht dafür auch traditionelle Parteien verantwortlich. Es gebe möglicherweise Repräsentationslücken der großen Parteien im ländlichen Raum. Deshalb müsse man sich Gedanken machen, wie im ländlichen Raum lokalpolitische Strukturen gestärkt und Menschen ermutigt sowie geschult werden können, Verantwortung auch auf kommunaler Ebene zu übernehmen. Parteien müssten die Basis mehr unterstützen. Allerdings, so Becker, lasse sich Demokratie nicht verordnen. Es hänge von den Menschen ab, sich dafür zu engagieren. Bei aller Kritik an Altenstadt, „viele Finger weisen auf uns zurück".

Ortsbeirat will Jagsch wieder abwählen

Der Ortsbeirat im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung hatte in der vergangenen Woche den stellvertretenden Landesvorsitzenden der rechtsextremen NPD, Jagsch, zum Vorsteher gewählt. Nach zum Teil heftiger Kritik soll er nun wieder abgewählt werden. Wie die Kreisvorsitzende der CDU Wetterau und hessische Europaministerin Puttrich in Wiesbaden erklärte, wollen CDU, SPD und FDP dies mit einem gemeinsamen Antrag erreichen. Die drei Parteien haben in dem Ortsbeirat zusammen acht der neun Sitze. Für die Abwahl ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Puttrich sagte, den Beteiligten sei durch die zahlreichen Reaktionen bewusst geworden, welchen Fehler sie durch die Wahl gemacht hätten. Jagsch hatte bereits erklärt, rechtlich gegen eine mögliche Abwahl vorzugehen.