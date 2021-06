Die am Wochenende im Nordirak festgesetzten Journalisten sind wieder in Deutschland.

Das teilte die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union - dju - mit. Irakische Sicherheitsbehörden hatten am Samstag mehrere deutsche Journalisten in der Stadt Erbil in der kurdischen Autonomie-Region festgesetzt. Es sei unklar, was ihnen vorgeworfen werde und welche Rolle deutsche Behörden in der Angelegenheit gespielt hätten. Die Journalisten gehörten nach dju-Angaben zu einer Gruppe von Politikern, Aktivisten und Journalisten, die sich auf den Weg in den Nordirak machen wollte. Einige von ihnen wurden im Irak festgesetzt, ein anderer Teil um die Hamburger Linken-Politikerin Özdemir wurde in Düsseldorf an der Abreise gehindert. Die dju forderte Aufklärung des Vorfalls.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.