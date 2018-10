Der Präsident der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng, wird vermisst.

Die französische Justiz teilte die Aufnahme von Ermittlungen in dem Fall mit. Sie ist zuständig, da Lyon der Sitz Interpols ist. Der Chinese war Ende September in sein Heimatland gereist. Nach Angaben seiner Frau fehlt von ihm seither jede Spur. Meng war im November 2016 als erster chinesischer Regierungsvertreter an die Spitze Interpols gewählt worden. Damals äußerten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International Bedenken, Peking könnte dessen Einfluss nutzen, um Dissidenten und Geflohene im Ausland festzunehmen.



Zuvor war Meng in Peking unter anderem Leiter der Küstenwache und stellvertretender Minister für Öffentliche Sicherheit.