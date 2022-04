Eigentlich sollte auch Steinmeier an dem Besuch teilnehmen. Die Ukraine lehnte das aber ab und löste damit kritische Reaktionen in Deutschland aus. Der SPD-Außenpolitiker Schmid etwa nannte den Sachverhalt im Deutschlandfunk ärgerlich. Er sagte, die Reise aller fünf Staatsoberhäupter hätte ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität sein können. Schmid betonte, die inzwischen erfolgte Einladung der Ukraine an Bundeskanzler Scholz sei angesichts des Affronts gegen Steinmeier ein, Zitat, "politisches Schmierentheater".