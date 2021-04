Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich bei einer Reise nach Moskau für einen Dialog mit Russland ausgesprochen.

Eine Wiederbelebung des Gesprächs zwischen Russland und Deutschland sei auf allen Ebenen bitter nötig, schrieb der CDU-Politiker bei Twitter. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Reise gegeben. Das US-Konsulat in Leipzig schrieb, dass man das Verhalten Russlands nicht tolerieren oder entschuldigen dürfe und sprach Vorwürfe wie Desinformation, Hackerangriffe oder die Vergiftung und Inhaftierung von Aktivisten an. Von SPD und Grünen gab es die Forderung, Kretschmer müsse kritische Themen wie den Gesundheitszustand des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Nawalny oder den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze ansprechen.



Offizieller Anlass der Reise ist eine Ausstellung, die mit Dresdner Kunstwerken im Rahmen des Deutschlandjahres in Russland eröffnet wird.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.