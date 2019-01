Der CSU-Wirtschaftspolitiker Ramsauer ist wegen einer Reise nach Saudi-Arabien in die Kritik geraten.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Nouripour, sagte der "Passauer Neuen Presse", Ramsauer unterlaufe die Politik der Bundesregierung. Es sei nicht der Job von Abgeordneten, die Schwierigkeiten im Umgang mit Saudi-Arabien zum Wohle des Geschäftemachens schlicht auszublenden. Linken-Fraktionschefin Wagenknecht meinte, es sei ein "fatales Zeichen", die Saudis nun wieder zu hofieren.



Ramsauer verteidigte dagegen seine gestrige Reise. Er sagte der Zeitung, Wirtschaftsvertreter anderer Länder gäben sich in Riad bereits wieder die Türklinke in die Hand. Es wäre töricht, hier zurückzustehen.



Die Führung in Riad steht seit der Ermordung des saudischen Regimekritikers Khashoggi international unter Druck. Die Bundesregierung stoppte geplante Waffenlieferungen in das Land und genehmigt derzeit keine neuen mehr.