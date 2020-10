Bundesaußenminister Maas hat die Türkei aufgefordert, Provokationen gegenüber den EU-Staaten Griechenland und Zypern zu unterlassen.

Das Wechselspiel der Türkei zwischen Eskalation und Entspannungspolitik müsse jetzt aufhören, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem zyprischen Amtskollegen Christodoulides in Nikosia. Die erneute Entsendung des türkischen Forschungsschiffs "Oruc Reis" in umstrittene Gewässer nahe der griechischen Küste sei das Gegenteil einer vertrauensbildenden Maßnahme. Maas betonte weiter, Deutschland und die Europäische Union stünden solidarisch an der Seite Zyperns und Griechenlands.



Morgen reist der Außenminister weiter nach Athen, wo der Konflikt mit der Türkei ebenfalls Thema sein wird. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen in der Region gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die entsprechenden Seegebiete.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.