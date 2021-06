Der Reiseanbieter Booking zahlt 110 Millionen Dollar an staatlichen Corona-Hilfen zurück.

Das Unternehmen reagiert damit auf die Kritik an der Vergütung seiner Chefs. Nun gehen allein 78 Millionen Dollar zurück an die Niederlande, wo die größte Booking-Tochter ihren Sitz hat. Niederländische Politiker hatten kritisiert, dass Konzernchef Fogel vergangenes Jahr 7,1 Millionen Dollar und Finanzchef Goulden 24 Millionen Dollar erhalten hatte.



Booking erklärte zwar, diese Zahlungen seien in der Branche üblich. Man habe aber die Stimmen aus den Niederlanden gehört und ernstgenommen. Der Konzern sei der Regierung für ihre Unterstützung dankbar. Booking hatte vergangenes Jahr einen operativen Verlust von 12,5 Milliarden Dollar verbucht.

