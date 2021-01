Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki hat vor einer drastischen Einschränkung des Reiseverkehrs wegen Corona gewarnt.

Flug- oder Reiseverbote seien nicht hilfreich, zumal ohnehin jeder Tests durchlaufen müsse, sagte Kubicki der Funke Mediengruppe. Schnelleres Impfen sei der einzige Weg aus der Pandemie. Dagegen bezeichnete der Virologe Drosten derartige Einschränkungen "aus wissenschaftlicher Sicht" als sinnvoll. Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen in Deutschland müsse man auf das achten, was von Außen komme", sagte er in den ARD-"Tagesthemen".



Bundesinnenminister Seehofer hatte wegen der Risiken durch Mutationen des Coronavirus weitere Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr ins Gespräch gebracht. Dazu gehörten deutlich schärfere Grenzkontrollen sowie die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.