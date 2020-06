Mit einer neuen "Rückflug-Garantie" will die Lufthansa Sorgen von Reisenden in der Corona-Krise entgegentreten.

Der Vorstandsvorsitzende Spohr sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", wer nach Deutschland zurückwolle, den bringe man auch zurück. Sei es, weil man wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen dürfe, dort in Quarantäne müsse oder im Gastland das Virus ausbreche. Der Konzernchef sprach in diesem Zusammenhang von einer "abgesicherten Garantie", nannte aber keine weiteren Details. Zugleich sprach sich Spohr für staatliche Anreize zum Kauf neuer Flugzeuge aus. Diese brauchten bis zu 25 Prozent weniger Treibstoff und erzeugten 50 Prozent weniger Lärm als Vorgängermodelle.



Die Lufthansa war nach dem Zusammenbruch des Reiseverkehrs in Schwierigkeiten geraten. In der Folge legte der Bund ein milliardenschweres Rettungspaket auf.