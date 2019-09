Die britischen Behörden bereiten eine Rückholaktion für etwa 150.000 Landsleute vor, die eine Reise über den angeschlagenen Konzern Thomas Cook gebucht haben.

Unterdessen hat Thomas Cook seine wichtigsten Gläubiger und größten Anteilseigner erneut zu Gesprächen eingeladen. Es geht um 200 Millionen britische Pfund, die dem Konzern für einen Sanierungsplan fehlen, der in der kommenden Woche beschlossen werden soll. Mit dem Betrag soll die erwartete Geschäftsflaute in den Wintermonaten abgesichert werden. Sollten die Verhandlungen scheitern, stünde der nach TUI zweitgrößte Reisekonzern vor der Insolvenz.



Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen in Schwierigkeiten geraten. Außerdem leidet der Konzern unter Einbußen im Reisegeschäft, dem angekündigten Brexit sowie dem Wertverlust des Pfundes.