Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für die Türkei verschärft - offenbar wegen des Vorgehens gegen deutsche Staatsbürger und Journalisten.

Zuletzt hatten die türkischen Behörden mehreren Korrespondenten die Akkreditierung verweigert. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Website, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien ergreife.



Äußerungen, die in Deutschland durch die Meinungsfreiheit geschützt seien, könnten in der Türkei zu Strafverfahren führen. Demnach sind schon Deutsche in der Türkei festgenommen worden, weil sie in sozialen Netzwerken die Regierung kritisiert, oder solche Beiträge geteilt oder gelikt haben.

Maas rügt die Türkei

Außenminister Maas hatte zuvor die Entscheidung der türkischen Behörden gerügt, mehreren deutschen Korrespondenten keine neuen Akkreditierungen auszustellen. Es sei nicht akzeptabel, wenn deutsche und europäische Korrespondenten ihrer Arbeit in dem Land nicht frei nachgehen könnten, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die Bundesregierung werde weiter dafür eintreten, dass Journalisten in der Türkei ohne Beschränkungen arbeiten können.



Aus Regierungskreisen berichtete das Blatt überdies, Deutschland betrachte es als Affront, dass mehrere deutsche Journalisten faktisch außer Landes gezwungen werden. Man werde die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen, sondern immer wieder zur Sprache bringen.