Die Aufkleber der Impfung gegen Covid-19 in einem Impfbuch (picture alliance/dpa/Daniel Karmann)

Die EU-Impfnachweise sind ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate - insgesamt 270 Tage - gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden. In Deutschland gibt es zurzeit keine Regelung, die die Anerkennungsdauer von Impfnachweisen begrenzt.

