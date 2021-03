Die Tourismus- und die Luftverkehrsbranche warnen vor einer Quarantänepflicht für Reiserückkehrer auch aus Nicht-Risikogebieten.

Der angedachte Beschluss ziele offenbar darauf, Osterreisen nach Mallorca zu verhindern, erklärten der Deutsche Reiseverband und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in einem offenen Brief. Die Inzidenz auf der Balearen-Insel liege aber bei unter 20. Bei der Rückreise bestehe daher sogar ein vermindertes Eintragungsrisiko. Auch der Chef von TUI Deutschland, Andryszak, meinte, Reisende von Pauschalurlauben seien bei der Rückkehr kein Risiko.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow kritisierte Fluggesellschaften, die in der gegenwärtigen Pandemie-Lage Mallorca-Reisen anbieten. Dies sei besonders bei Unternehmen problematisch, die staatliche Corona-Hilfen erhielten, sagt der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Bund und Länder erörtern heute das weitere Vorgehen angesichts steigender Infektionszahlen. In einem Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt ist unter anderem von einer Quarantäne- und Testpflicht für alle Reisenden aus dem Ausland die Rede.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.