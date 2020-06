Ein kurzer Flug von einer Stunde sei deutlich zu unterscheiden von einem Flug nach Übersee, der zehn Stunden dauere, oder auch schon einem Flug auf die Kanarischen Inseln mit fünf Stunden, so Schmidt-Chanasit. Reisen bedeute Risiko, damit müssten sich alle auseinandersetzen. Es gehe darum, das Risiko zu minimieren.

Angesichts des "überschaubaren Infektionsgeschehens" in den meisten europäischen Ländern halte er es für vertretbar, die Grenzen nun wieder zu öffnen, sagte der Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. Wer Urlaub in Deutschland mache, habe allerdings eine höhere Sicherheit, dass er die beste Diagnostik und Behandlung bekomme, wenn es zu einer Infektion komme. Das sei ein Grund dafür, warum viele nicht in den Süden fahren, sondern in Deutschland blieben.

Das vollständige Gespräch können Sie in Kürze hier nachlesen.