Der Bund plant nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Söder schon ab dem 1. August eine Testpflicht für alle, die nach Deutschland einreisen.Diese solle nicht nur für Flugreisende, sondern auch für Bahnreisende und Autofahrer kommen, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen.

Er glaube, dass das verständlicher und sicherer sei. Das ursprünglich angedachte Datum für eine Einreiseverordnung ab dem 11. September wäre - so wörtlich - ein Witz gewesen. Da sei der Urlaub vorbei; selbst in den Ländern mit späten Ferien.



Söder betonte, die Länder hätten Druck gemacht, weil sie eine verlässliche Basis für die Einreise bräuchten. Am Nachmittag sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Rechtsgrundlage geschaffen werde, damit die Umsetzung zum 1. August klappe.



Derzeit gilt die Testpflicht nur für Menschen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Bild"-Zeitung, dass nachweislich Geimpfte oder Genesene kein negatives Testergebnis nachweisen müssten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.