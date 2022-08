Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Er entschied in Karlsruhe, dass eine unzumutbare Gesundheitsgefährdung zum Rücktritt von einer gebuchten Pauschalreise berechtigt. Eine Entschädigung in Form von Stornogebühren kann der Reiseveranstalter dann nicht verlangen. Der BGH gab damit einer Frau recht, die im Jahr 2020 aus Sorge vor einer Infektion eine Donaukreuzfahrt storniert hatte. Der Reiseveranstalter verlangte daraufhin eine Stornogebühr in Höhe von knapp 1.000 Euro. Er verwies unter anderem darauf, dass das Hygienekonzept für die Reise angepasst und die Zahl der Passagiere verringert worden seien. Nach Auffassung des BGH bestand für die Klägerin angesichts ihres fortgeschrittenen Alters und der räumlichen Verhältnisse an Bord dennoch eine unzumutbare Gesundheitsgefährdung.

