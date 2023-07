Griechenland

Katastrophale Waldbrände auf Rhodos. (Argyris Mantikos/Eurokinissi/AP/dpa)

Unter anderem drei Flugzeuge des TUI-Konzerns starteten mit Passagieren in Richtung Großbritannien. Am Wochenende waren etwa 19.000 Menschen aus ihren Häusern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Die Feuer breiteten sich heute aus und führten zu weiteren Evakuierungsaktionen.

Auch in anderen Regionen Griechenlands wurden Brände von starkem Wind weiter angefacht, so etwa auf Korfu. Dort wurden 2.500 Menschen evakuiert. Entsprechende Maßnahmen gab es auch auf der Insel Euböa sowie in einer Bergregion auf der Peloponnes. Bei der Brandbekämpfung werden die griechischen Einsatzkräfte von der EU und auch von der Türkei unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.