Zahlreiche Außenminister der Europäischen Union beraten heute über die bevorstehende Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie.

Neben Bundesaußenminister Maas nehmen unter anderem die Ländervertretungen von Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich und Kroatien an der Videokonferenz teil. Hauptaugenmerk der Gespräche ist nach Angaben des Auswärtigen Amts die Frage, wie das grenzüberschreitende Reisen in Europa möglichst sicher erfolgen kann. Vorrangig gehe es dabei um Maßnahmen zum Infektionsschutz und um die Gesundheitsversorgung in den einzelnen Ländern.



Am Montag hebt das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für die EU-Länder auf. Dann fallen auch die Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen weitgehend weg.