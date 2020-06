Zahlreiche Außenminister der Europäischen Union beraten heute über die bevorstehende Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie.

Neben Bundesaußenminister Maas nehmen die Ländervertretungen von zwölf weiteren EU-Staaten an der Videokonferenz teil, darunter Spanien, Frankreich, Griechenland und Italien. Hauptsächlich geht es um die Frage, wie das grenzüberschreitende Reisen in Europa möglichst sicher erfolgen kann.



Der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Fiebig, bezeichnete die pauschale Reisewarnung der Bundesregierung für Nicht-EU-Länder als Schlag ins Kontor für Urlauber und für die Reisebranche. Fiebig sagte im Deutschlandfunk, er halte es für unverhältnismäßig, dass 160 Länder über einen Kamm geschoren würden. Das vernachlässige sehr stark die individuelle Situation in den einzelnen Reiseländern.



Am kommenden Montag hebt das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für die EU-Länder auf. Für Länder, die außerhalb der EU liegen, hat das Bundeskabinett gestern die allgemeine Reisewarnung bis Ende August verlängert.

