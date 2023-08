Frankreich plant eine Evakuierungsaktion im Niger, auch Deutsche können mit ausfliegen. (picture alliance/abaca/SalamPix/ABACAPRESS.COM )

Bundesaußenministerin Baerbock dankte Frankreich dafür, dass die Regierung in Paris auch deutsche Staatsangehörige ausfliegen will. Ein Sprecher der Grünen-Politikerin erklärte weiter, das Auswärtige Amt rate grundsätzlich allen deutschen Staatsangehörigen in dem afrikanischen Land, das Angebot der Franzosen anzunehmen.

Frankreich fliegt Landsleute und andere EU-Bürger aus

Laut Frankreichs Außenministerin Colonna sollen innerhalb der nächsten 24 Stunden hunderte Franzosen sowie Bürger anderer EU-Staaten ausgeflogen werden.

In der vergangenen Woche hatte das Militär geputscht und den seit 2021 amtierenden Präsidenten Bazoum festgesetzt. Nach Mali und Burkina Faso ist Niger der dritte Staat in der Sahelzone, der seit 2020 einen Putsch erlebt hat. Die Militärregimes von Burkina Faso und Mali warnten das westafrikanische Staatenbündnis ECOWAS vor einem Eingreifen im Niger als Reaktion auf den dortigen Putsch . Eine solche Operation würde als „Kriegserklärung“ gewertet.

