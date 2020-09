Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für mehrere Regionen in Europa ausgesprochen. Dabei orientiert es sich an der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das in diesen Regionen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für besonders hoch hält. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Risikogebieten zusammengestellt und erklären, was das aktuell für das Reisen bedeutet.

Welche Regelungen bezüglich Einreise und Hygiene in beliebten Urlaubsländern gelten, haben wir in dem Stück "Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern?" zusammengestellt. Sie finden es unter diesem Text unter "Weiterführende Artikel zum Coronavirus". Im Folgenden haben wir den aktuellen Stand der Risikogebiete zusammengefasst.

Österreich und Ungarn

Auf der Risikogebiete-Liste des RKI stehen jetzt auch Teile Österreichs. Das komplette Bundesland Wien wurde aufgenommen. Mitte September hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt, in seinem Land habe seiner Einschätzung nach die zweite Infektionswelle begonnen. In Ungarn wurde die Hauptstadt Budapest zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Frankreich, Belgien und Niederlande

Auch weite Teile Frankreichs stehen auf der Liste: Korsika, sowie die Regionen Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine und Auvergne-Rhone-Alpes. Aber auch die Île-de-France (also der Großraum Paris), Provence-Alpes-Côte d’Azur sowie die Überseegebiete La Réunion, Französisch-Guyana, Guadeloupe und St. Martin sind als Risikogebiete ausgewiesen.



In Belgien gilt die Region Brüssel bereits seit dem 21. August als Risikogebiet. Die Provinz Antwerpen wurde indes Anfang September von der Liste heruntergenommen. Die Bundesregierung hob entsprechend ihre Reisewarnung auf.



In den Niederlanden werden jetzt auch die Provinzen Nordholland (Noord-Holland) und Südholland (Zuid-Holland) geführt. Hinzu kommen schon seit Längerem die zu den Niederlanden gehörenden Inseln Aruba und Sint Maarten.

Spanien und Gibralta

Das ganze Land gilt als Risikogebiet inklusive der Kanarischen Inseln. Auch das an Spanien grenzende britische Überseegebiet Gibraltar steht mit auf der Liste.

Schweiz, Tschechien und Kroatien

Ebenso warnt das Auswärtige Amt nun vor Reisen in die Schweizer Kantone Freiburg (Fribourg), Genf und Waadt. Auch die tschechische Hauptstadt Prag und die Region Region Středočeský (Mittelböhmische Region) stehen auf der Liste. In Kroatien sind es die Regionen Brod-Posavina, Virovitica-Podravina, Dubrovnik, Pozega-Slavonia, Sibenik-Knin, Split-Dalmatien und Zadar.

Rumänien

In Rumänien wurden die Warnungen für die Kreise Arges und Dambovita aufgehoben. Weiter aufrechterhalten werden die Warnungen für die Kreise Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, București, Caras Severin, Iasi, Ilfov, Prahova, Vâlcea und Vaslui. Neu hinzugekommen sind die Kreise Neamt und Caras Severin.

Risikogebiete im Rest Europas und der Welt

In Europa gelten Reisewarnungen außerdem für Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, den Bezirk Blagoevgrad in Bulgarien, das Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, die Republik Moldau, Russland, Serbien und die Ukraine.



Eine pauschale Reisewarnung gilt für rund 160 außereuropäische Länder, sie soll aber nur noch bis Ende September verlängert werden. Nach einer Entscheidung des Bundeskabinetts wird die Corona-Infektionslage ab Oktober für jedes Land einzeln bewertet. Ab dann gilt für vom RKI ausgewiesene Risikogebiete automatisch eine Reisewarnung.

Risikogebiete und Reisewarnungen

Die Liste der Risikogebiete wird vom Robert Koch-Institut nach Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium veröffentlicht. Dabei greift laut RKI eine zweistufige Bewertung: Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten oder Regionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner registriert wurden.



Für Regionen, in denen dieser Schwellenwert unterschritten wird, bewertet das RKI mit Hilfe von Informationen des Auswärtigen Amtes, ob möglicherweise dennoch ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt. Dabei spielen unter anderem die Testkapazitäten und durchgeführten Tests, Eindämmungsmaßnahmen und die Verlässlichkeit der Informationen für bestimmte Staaten eine Rolle.

Quarantäne und Testpflicht

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Quarantäne begeben und das jeweils zuständige Gesundheitsamt informieren. Zudem müssen Einreisende aus Risikogebieten aktuell einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ kann man sich innerhalb von 72 Stunden nach Ankunft auf eine Corona-Infektion testen lassen, etwa in Testzentren an Flughäfen.



Bei einem negativen Testergebnis kann die Quarantäne aufgehoben werden. Ab dem 1. Oktober soll die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen mit einem Negativtest aufgehoben werden können.



Für Fluggäste und Schiffspassagiere besteht laut dem Auswärtigen Amt die Pflicht, ihre Identität, Reiseroute und Kontaktdaten weiterzugeben. Die jeweiligen Beförderer müssen diese – zum Beispiel über eine Aussteigekarte - sammeln und an die zuständigen Behörden übermitteln.

Keine kostenlosen Tests mehr

Bis Mitte September konnte sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreiste, innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus testen lassen - auch wenn er aus einem Nicht-Risikogebiet kam. Diese Regelung ist jetzt aufgehoben. Man wolle mit Blick auf Herbst und Winter die Tests wieder stärker auf das Inland konzentrieren, erklärte Gesundheitsminister Spahn.



(Stand: 16.09.)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 23.09.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 21.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 23.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.