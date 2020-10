Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für zahlreiche Regionen in Europa ausgesprochen, die regelmäßig aktualisiert werden. Dabei orientiert es sich an der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das in diesen Regionen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für besonders hoch hält. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Risikogebieten zusammengestellt und erklären, was das aktuell für das Reisen bedeutet.

Welche Regelungen bezüglich Einreise und Hygiene in beliebten Urlaubsländern gelten, haben wir zudem in dem Stück "Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern?" zusammengestellt. Sie finden es unter diesem Text unter "Weiterführende Artikel zum Coronavirus". Im Folgenden haben wir den aktuellen Stand der Risikogebiete zusammengefasst.



Laut Auflistung des Robert Koch-Instituts gibt es folgende Risikogebiete. Auf seinen Seiten informiert das RKI auch, ab wann die Reisewarnungen gelten.

Niederlande

Laut RKI gilt das gesamte Land Niederlande (inklusive autonome Länder) als Risikogebiet.

Frankreich

Es gilt gesamt Kontinentalfrankreich sowie auch das französische Überseegebiet Martinique als Risikogebiet.

Österreich und Ungarn

Das RKI weist ganz Österreich mit Ausnahme des Bundeslandes Kärtnen als Risikogebiet aus.



In Ungarn wurden die Hauptstadt Budapest sowie die Regionen Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Györ-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém und Vas zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Schweiz

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Schweiz.

Belgien, Luxemburg

Belgien und Luxemburg gelten vollständig als Risikogebiet.

Großbritannien und Irland

Auch ganz Großbritannien und Irland gelten als Risikogebiet.

Spanien, Portugal und Gibraltar

Ganz Spanien gilt als Risikogebiet inklusive der Kanarischen Inseln. Auch das an Spanien grenzende britische Überseegebiet Gibraltar steht auf der Liste. In Portugal werden die Neuinfizierungen in der Metropolregion Lissabon als so gravierend eingestuft, dass für dieses Gebiet ebenfalls eine Reisewarnung herausgegeben wurde. Hinzugekommen ist zudem die Region Norte.

Italien

Große Teile Italiens, unter anderem die Hauptstadt Rom, gelten als Risikogebiete.

Tschechien und Slowakei

Ganz Tschechien gilt ohne Ausnahmen als Risikogebiet. Gleiches gilt für die Slowakei.

Slowenien und Kroatien

In Kroatien gelten die Regionen Lika-Senj, Brod-Posavina, Virovitica-Podravina, Dubrovnik, Pozega-Slavonia, Split-Dalmatien, Vukovar-Srijem, Sisak-Moslavina, Krapinsko-Zagorska als Risikogebiete. Auch die Gespanschaften Grad (Stadt) Zagreb und Međimurska werden als Risiko eingestuft.



In Slowenien gelten die Regionen Posavska, Goriska, Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain), Savinjska und Zasavska als Risikogebiet. Ferner hinzugekommen sind die Regionen Jugovzhodna Slovenija, Pomurska und Podravska.

Dänemark, Finnland, Schweden und Island

Seit dem 23. September ist die dänische Region Hovedstaden mit der Hauptstadt Kopenhagen als Risikogebiet ausgewiesen. In Finnland gilt die Region Österbotten als Risikogebiet. Ebenso eingestuft sind die schwedischen Provinzen Jämtland, Jönköping, Örebro, Östergötland, Stockholm und Uppsala. Ganz Island gilt als Risikogebiet.

Rumänien, Moldau und Bulgarien

Ganz Rumänien wird als Risikogebiet eingestuft. Das gilt auch für das Nachbarland, die Republik Moldau. In Bulgarien werden die Verwaltungsbezirke Blagoevgrad und Targowischte als Risikogebiete eingestuft.

Polen und Baltikum

Vor Reisen nach Polen wird gewarnt. In Estland gilt die Region Ida-Viru als Risikogebiet, in Litauen die Bezirke Kaunas und Siauliu.

Weitere Risikogebiete

Reisewarnungen gelten außerdem für Albanien, Andorra, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Estland, das Kosovo, Malta, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien und die Ukraine.

Keine Reisewarnung für mehrere europäische Länder

Bei einigen Staaten in Europa wird weder vor Reisen gewarnt noch von ihnen abgeraten: Griechenland, Lettland, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Zypern und der Vatikan.

Risikogebiete im Rest der Welt

Eine pauschale Reisewarnung für etwa 160 außereuropäische Länder ist Ende September ausgelaufen. Nach einer Entscheidung des Bundeskabinetts wird die Corona-Infektionslage nun wieder für jedes Land einzeln bewertet. Zudem gilt ab für vom RKI ausgewiesene Risikogebiete automatisch eine Reisewarnung.

Risikogebiete und Reisewarnungen

Die Liste der Risikogebiete wird vom Robert Koch-Institut nach Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium veröffentlicht. Dabei greift laut RKI eine zweistufige Bewertung: Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten oder Regionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner registriert wurden.



Für Regionen, in denen dieser Schwellenwert unterschritten wird, bewertet das RKI mit Hilfe von Informationen des Auswärtigen Amtes, ob möglicherweise dennoch ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt. Dabei spielen unter anderem die Testkapazitäten und durchgeführten Tests, Eindämmungsmaßnahmen und die Verlässlichkeit der Informationen für bestimmte Staaten eine Rolle.



(Stand: 22.10.)

