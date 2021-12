Der Journalist und Autor Boris Reitschuster (imago / Müller-Stauffenberg)

Wie der in Berlin ansässige Verein der Bundespressekonferenz erklärte, stellte der Mitgliedsausschuss einstimmig fest, dass die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt seien. Konkret ging es demnach um die im Impressum seiner Webseite angegebene Firmenadresse in Montenegro. Die Satzung sehe vor, dass Mitglieder ihre Tätigkeit weit überwiegend in Berlin ausüben müssten. Reitschuster habe nicht glaubhaft machen können, wie es sich mit der Impressumsangabe verhält, teilte der Verein mit.

Reitschuster bezeichnete die Entscheidung in einem Statement als "haltlos" und kündigte juristische Schritte an. In einem ersten auf Twitter und Telegram veröffentlichten Post sprach er von einer "Säuberung" ohne "rote Linien". Der "Ausschluss" solle nicht nur ihn mundtot machen, sondern auch seine Leser.

Der frühere Moskau-Korrespondent des "Fokus" schreibt seit 2015 hauptsächlich für rechte Medien wie "Junge Freiheit" und "Tichys Einblick" und betreibt einen eigenen Blog sowie einen YouTube-Kanal. Die "Süddeutsche Zeitung" warf Reitschuster im Februar vor, er missbrauche die Bundespressekonferenz für Propaganda und Verschwörungsmythen.

Anders als in anderen Ländern werden Regierungspressekonferenzen in Deutschland nicht von der Regierung selbst veranstaltet, sondern von den Hauptstadtjournalisten. Über den Zusammenschluss der Bundespressekonferenz laden sie regelmäßig Regierungsmitglieder und andere für den politischen Diskurs relevante Personen ein. Statt eines Regierungssprechers entscheiden in der Bundespressekonferenz Journalisten über die Dauer der Pressekonferenzen und erteilen Fragenden das Wort.

