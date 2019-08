Bei der Europameisterschaft in Rotterdam hat das deutsche Team die Goldmedaille im Dressurreiten verteidigt.

Für Deutschland traten Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Sönke Rothenberger an. Es ist die 24. Goldmedaille in einer EM-Teamwertung seit 1965. Silber ging an die Niederlande, Bronze an Schweden.