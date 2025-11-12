Mannschaftswettbewerbe

Reiter aus Russland und Belarus dürfen unter neutraler Flagge wieder starten (Symbolbild). (Imago / Frank Sorge)

Beide Entscheidungen treten am 1. Januar in Kraft. Im entsprechenden Beschluss heißt es, die Überprüfung der Neutralität erfolge durch die nationalen Verbände. Einsprüche würden durch die FEI überprüft. Die Prüfung und Neubewertung der Situation sei aufgrund der veränderten Vorgehensweise innerhalb der Internationalen Verbände und der Paralympischen Bewegung getroffen worden.

Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die gesamte Ukraine waren im Jahr 2022 Sportlerinnen und Sportler und Funktionäre von Veranstaltungen ausgeschlossen worden. 2023 hatte die FEI ihren Beschluss noch bekräftigt, obwohl das Internationale Olympische Komitee den Weltverbänden nahegelegt hatte, "neutrale" Athletinnen und Athleten zuzulassen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.