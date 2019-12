Die US-Astronautin Christina Koch ist ab sofort die Frau, die am längsten ununterbrochen im Weltall war.

Koch traf am 15. März auf der Internationalen Raumstation ein und ist laut NASA nun seit 289 Tagen im All. Wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte, übertrifft sie damit Peggy Whitson. Sie hatte 288 Tage ohne Pause im All verbracht.



Christina Koch soll im Februar zur Erde zurückkehren. Am Ende könnte sie auf 328 Tage im All kommen. Länger am Stück im Weltall war dann nur noch der Amerikaner Scott Kelly: Er hält den Rekord mit 340 Tagen.