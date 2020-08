Indien hat an einem Tag mehr als 78.700 Corona-Neuinfektionen gezählt - mehr als bisher jeder andere Staat der Welt. In Relation zur Einwohnerzahl ist das zwar kein weltweiter Höchstwert, doch die Corona-Pandemie trifft die Inder besonders schwer.

Zuletzt hatten im Juni die USA mit rund 77.700 registrierten Neuinfektionen die bisher meisten Fälle an einem Tag nachgewiesen. Im Vergleich zur Einwohnerzahl von rund 328 Millionen Menschen ist das deutlich mehr als nun in Indien, wo rund 1,38 Milliarden Menschen leben. Trotzdem gehen Experten davon aus, dass Indien recht stark von der Corona-Pandemie betroffen ist, da vergleichsweise wenig getestet wurde und die Zahlen derzeit deutlich steigen. Bisher wurden rund 3,5 Millionen Infektionen offiziell nachgewiesen, etwa drei Viertel von ihnen gelten als genesen. Rund 64.000 Menschen sind an oder mit einer Coronainfektion gestorben.



Das Coronavirus breitet sich in Indien mittlerweile von den Städten in kleinere Gemeinden aus. Zwar sind der Bundesstaat Maharashtra im Westen und drei Staaten im Süden weiter am schwersten betroffen. Neue Anstiege werden aber aus den nördlichen Staaten Uttar Pradesh und Bihar gemeldet. Mit dem Coronavirus infiziert waren bereits mehrere Minister im Kabinett von Regierungschef Modi, ebenso wie Ureinwohner auf den Inseln der Andamanen und Nikobaren.



Wie die Nachrichtenagentur epd berichtet, gehen die gestiegenen Zahlen zumindest in einigen indischen Bundesstaaten mit vermehrten Tests einher. In anderen Bundesstaaten steigen die Zahlen allerdings auch bei weiterhin eher wenigen Tests. Auch in der Hauptstadt Neu-Delhi, wo Anfang des Sommers zeitweise die Krankenhäuser überlastet waren, steigen die Zahlen nach anderthalb Monaten Abnahme nun wieder. Vermutet wird, dass etwa die Rückkehr der Wanderarbeiter dazu beiträgt. Sie waren mit der Anordnung eines strengen Lockdowns im März zu Millionen in ihre Dörfer und Städte zurückgekehrt.

Lebensbedingungen tragen zur Ausbreitung bei

Nicht selten leben die Menschen in Indien in beengten Wohnverhältnissen, in Großstädten gibt es zahlreiche Slums und nicht überall gibt es sauberes Wasser. Unter solchen Bedingungen kann sich das Virus meist gut ausbreiten. Auch gehen Hilfsorganisationen wie German Doctors davon aus, dass sich während des Lockdowns Krankheiten wie Tuberkulose weiter ausgebreitet haben, die Menschen aber die Behandlungsmöglichkeiten nicht in Anspruch nehmen konnten.

Großer wirtschaftlicher Schaden befürchtet

Wie die Tagesschau berichtet, geht die Internationale Arbeitsorganisation ILO davon aus, dass durch den wirtschaftlichen Einbruch bis zu 400 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter verarmen. Besonders vom Lockdown betroffen waren und sind unter anderem die Tagelöhner in den großen Städten, ebenso wie Bauern, die ihre Ernte zeitweise nicht an Fabriken verkaufen konnten, weil diese geschlossen waren. Sie haben oft keine Rücklagen oder sozialen Absicherungen.



Ökonomen von der Indian School of Business haben berechnet, dass die Corona-Maßnahmen und deren wirtschaftlichen Folgen mehr Tote fordern könnten als das Coronavirus. Sie basieren laut Handelsblatt ihre Annahme darauf, dass die Sterblichkeit in Indien mit wachsendem Wohlstand abgenommen hatte. Mit wachsender Armut würde sie also wieder zunehmen. Allerdings bemerken sie selbst, dass ihre Modellrechnung Schwächen hat, da die Dunkelziffer der Corona-Infektionen unklar ist. Sie wird in Indien als besonders hoch eingeschätzt.



Befürchtet werden aber auch Auswirkungen der Corona-Krise auf Arbeits- und Menschenrechte. Um die Industrie zu stärken, seien Arbeitsrechte ausgesetzt worden, sagte Martina Appuhn vom Deutschen Caritasverband in Indien Mitte Juli dem Portal T-Online. Das, wofür Nichtregierungsorganisationen jahrelang gekämpft hätten, sei nun zum Teil für Jahrzehnte ausgesetzt. Lokale Hilfsorganisationen schätzten, dass etwa Kinderarbeit, häusliche Gewalt und Menschenhandel in den nächsten Jahren wieder zunehmen, sagte Appuhn.

Weitere Lockerungen geplant

Die indische Regierung hat unterdessen ein Investitionsprogramm unter anderem für Infrastrukturmaßnahmen angekündigt, wodurch Jobs entstehen sollen. Nach der Ausgangssperre und weiteren Maßnahmen lockert Indien die Beschränkungen bereits seit Juni wieder. Trotz der aktuell steigenden Zahlen hat die Regierung nun weitere Lockerungen angekündigt. So soll etwa die Metro in den Städten in den kommenden Tagen wieder fahren dürfen, zudem werden Versammlungen von bis zu 100 Personen wieder erlaubt. Kinos, Schwimmbäder und Vergnügungsparks bleiben noch geschlossen, auch Schulen öffnen frühestens Anfang Oktober. Seit Monaten haben Millionen Kindern in Indien keinen Zugang zum Unterricht, weil ihnen Internetanschlüsse und Computer fehlen.