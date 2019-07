Die siebte und achte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ sind für insgesamt 32 Emmys nominiert worden.

Das ist ein Nominierungsrekord beim wichtigsten US-amerikanischen Fernsehpreis. Damit übertraf "Game of Thrones" den bisherigen Allzeitrekord der Polizeiserie „NYPD Blue“, die 1994 insgesamt 27 Emmy-Nominierungen bekam.



Schon jetzt ist die kürzlich beendete Reihe mit 47 Auszeichnungen die meistprämierte Serie der US-Fernsehgeschichte. In der Hauptkategorie "Beste Dramaserie" können außerdem "Better Call Saul", "Bodyguard", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" und "This is Us" gewinnen.